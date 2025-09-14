Terence «Bud» Crawford hizo historia este sábado, cimentando su legado como una leyenda del boxeo mundial.

En una pelea memorable, Crawford superó a Saúl «Canelo» Álvarez por decisión unánime, arrebatándole sus títulos de peso supermediano en un combate que cautivó a una multitud récord de 70,482 fanáticos en el T-Mobile Arena.

Con este triunfo, Crawford se convierte en el primer pugilista en la historia en unificar los cinturones en tres categorías de peso distintas. Los jueces reflejaron la intensidad del enfrentamiento, con dos tarjetas marcando 115-113 a su favor y una tercera con 116-112. La actuación de Crawford fue tan dominante que incluso la puntuación de The Associated Press le dio una ventaja más amplia, con un 118-110.

A pesar de haber subido dos divisiones para este desafío monumental, el originario de Omaha, Nebraska, mostró una maestría técnica inigualable. Se le vio visiblemente emocionado, arrodillándose en el ring antes de que se anunciara el veredicto y derramando lágrimas de alegría tras la victoria.

Crawford silenció a una afición que en su mayoría apoyaba al ídolo mexicano, aunque su impresionante desempeño en los rounds finales provocó que se escucharan cánticos de «Crawford», un claro indicio del respeto que se ganó en el cuadrilátero.