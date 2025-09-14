El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) ha identificado a 10 de las 11 personas fallecidas en un trágico accidente de autobús ocurrido el pasado lunes en el sector Villa Lola, en la vía Upata-Guasipati del estado Bolívar.
Según fuentes policiales, entre las víctimas se encuentran tres menores de edad: Yelimar Estanga (3), Hazieli González (11 meses) y Mario Salazar (11).
El listado de fallecidos también incluye a:
-
Carmen Alicia Hernández (76)
-
Yelitza Alejandra Duarte (35)
-
Josnaidis Mancilla (19)
-
Andreína Martínez (31)
-
Yelitza Lezama (54)
-
José Rogelio Anzoátegui (52)
-
Mariangelis Delgado (28)
El accidente tuvo lugar cuando un autobús que viajaba de Ciudad Bolívar a la Gran Sabana volcó y se incendió, dejando a 6 pasajeros calcinados dentro del vehículo. Un total de 18 personas, 11 adultos y 7 niños, resultaron heridas en el siniestro.
