Autobús que viajaba hacia la zona de Santa Elena de Uairen, desde Ciudad Bolívar, volcó y luego se incendió con parte de los pasajeros

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) ha identificado a 10 de las 11 personas fallecidas en un trágico accidente de autobús ocurrido el pasado lunes en el sector Villa Lola, en la vía Upata-Guasipati del estado Bolívar.

Según fuentes policiales, entre las víctimas se encuentran tres menores de edad: Yelimar Estanga (3), Hazieli González (11 meses) y Mario Salazar (11).

El listado de fallecidos también incluye a:

  • Carmen Alicia Hernández (76)

  • Yelitza Alejandra Duarte (35)

  • Josnaidis Mancilla (19)

  • Andreína Martínez (31)

  • Yelitza Lezama (54)

  • José Rogelio Anzoátegui (52)

  • Mariangelis Delgado (28)

El accidente tuvo lugar cuando un autobús que viajaba de Ciudad Bolívar a la Gran Sabana volcó y se incendió, dejando a 6 pasajeros calcinados dentro del vehículo. Un total de 18 personas, 11 adultos y 7 niños, resultaron heridas en el siniestro.

