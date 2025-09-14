El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) ha identificado a 10 de las 11 personas fallecidas en un trágico accidente de autobús ocurrido el pasado lunes en el sector Villa Lola, en la vía Upata-Guasipati del estado Bolívar.

Según fuentes policiales, entre las víctimas se encuentran tres menores de edad: Yelimar Estanga (3), Hazieli González (11 meses) y Mario Salazar (11).

El listado de fallecidos también incluye a:

Carmen Alicia Hernández (76)

Yelitza Alejandra Duarte (35)

Josnaidis Mancilla (19)

Andreína Martínez (31)

Yelitza Lezama (54)

José Rogelio Anzoátegui (52)

Mariangelis Delgado (28)

El accidente tuvo lugar cuando un autobús que viajaba de Ciudad Bolívar a la Gran Sabana volcó y se incendió, dejando a 6 pasajeros calcinados dentro del vehículo. Un total de 18 personas, 11 adultos y 7 niños, resultaron heridas en el siniestro.