El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) informó que los ciudadanos podrán registrar sus entradas y salidas del país, además de solicitar la Certificación de Movimientos Migratorios por Internet.

En ese sentido, explicó en sus redes sociales que el trámite se puede realizar a través de su portal web y resaltó que con esta nueva herramienta en línea, los usuarios pueden consultar y gestionar de manera directa los registros de entradas y salidas de la nación.

A continuación, los pasos a seguir para obtener la Certificación de Movimientos Migratorios:

1.- El usuario debe ingresar a su cuenta en el portal oficial de la institución: www.saime.gob.ve.

2.- En la sección de Migración, debe presionar la opción «Movimientos Migratorios» para visualizar los registros de entrada y salida del país.

3.- Luego, debe presionar la opción «Solicitar documento», donde aparecerá una ventana emergente con los datos. Allí, tendrá que confirmar la información y posteriormente, el pago en línea.

4.- Una vez completado el trámite, el sistema emitirá automáticamente el Certificado Digital, el cual estará disponible para su descarga e impresión inmediata.

La institución de identificación manifestó que este trámite «es completamente personal» y apuntó que si presentan algún inconveniente o inquietud, «puede dirigirse a la oficina de Atención al Ciudadano, ubicada en la sede Central del Saime».