Fue instalada en Monagas la Expo Feria Agroindustrial 2025 en su segunda edición, con el fin de mostrar lo mejor de la alta genética bovina del país, así como maquinarias e insumos agrícolas.

Así lo informó el gobernador Ernesto Luna, quien estuvo acompañado del ministro para la Alimentación (Minppal), Carlos Leal Tellería y aseveró que no solo Monagas participa, sino también casas ganaderas de los estados Zulia, Portuguesa, Barinas, Falcón, Anzoátegui y Bolívar.

El mandatario regional expresó que esta nueva edición es una importante vitrina para que los productores bovinos puedan exponer los alcances del proceso constante de mejoramiento genético del rebaño estadal.

«Esta edición cuenta con la exhibición de más de 30 productores de gran parte del país para compartir sus experiencias en estas actividades que se han dispuesto para mostrar el alto potencial y las condiciones genéticas del rebaño bovino de Monagas y el país, donde destacan razas como: Gyr, Guzerat y Brahman, entre otras», detalló el mandatario monaguense.

Grandeza productiva

Luna afirmó que la Monagas Expo Agroindustrial 2025 ha superado las expectativas de participación, reuniendo a más de 40 casas comerciales que tendrán la oportunidad de mostrar sus productos a los visitantes.

De igual manera, están presentes más de 20 empresas pecuarias que mostrarán todo su potencial en actividades como ponencias y juzgamiento de ganado, con jueces de destacada trayectoria internacional.

Durante cinco días, la feria no solo será un punto de encuentro para la compra y venta, sino un espacio integral que incluirá la exposición de más de 500 bovinos, se exhibirá y una variada agenda cultural con conciertos y actividades para toda la familia.