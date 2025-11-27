La Embajada de Brasil en Caracas emitió una advertencia oficial dirigida a sus ciudadanos, en medio de la suspensión de vuelos de al menos ocho aerolíneas internacionales que operan en Venezuela.

El organismo aconsejó a los viajeros mantenerse informados, revisar constantemente el estatus de sus itinerarios y comunicarse directamente con las compañías aéreas para conocer reprogramaciones y rutas alternativas.

En un comunicado difundido a través de X, las autoridades brasileñas recordaron que cualquier ciudadano en situación de emergencia puede contactar la línea consular disponible las 24 horas, reiterando que seguirán publicando actualizaciones en sus canales oficiales ante un panorama que califican como “cambiante y delicado”.

La alerta se emite luego de que Iberia, Air Europa, Plus Ultra, TAP, Avianca, Gol, Latam y Turkish Airlines suspendieran temporalmente sus operaciones tras la recomendación de Estados Unidos de evitar el sobrevuelo del espacio aéreo venezolano.

Las aerolíneas españolas afirmaron que cumplirán con las directrices de la Agencia Española de Seguridad Aérea (Aesa), que solicitó esquivar la zona por motivos de seguridad. Según estimaciones preliminares, alrededor de 6.000 pasajeros con vuelos entre Madrid y Caracas se han visto afectados.

La suspensión también involucra a las aerolíneas venezolanas Laser y Estelar, que dependen de acuerdos operativos con Plus Ultra e Iberojet para cubrir la ruta hacia Madrid. Ambas deberán mantener sus vuelos detenidos al menos hasta el 1° de diciembre.