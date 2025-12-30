El conjunto Príncipe FC resultó campeón municipal del torneo avalado por la Asociación de fútbol del estado Bolívar (AFEB), en la categoría Sub 18 venciendo 3-1 al fuerte rival Humboldt, en medio de las acciones desarrolladas en las instalaciones del Polideportivo El Gallo en San Félix.

El elenco estuvo bajo la dirección técnica del reconocido cantante Yoan El Príncipe, que puso a cantar de mil maravillas a sus pupilos.

De igual manera el club El Príncipe FC de Bella Vista -San Félix logró llegar a la final en la categoría SUB 11 y SUB 15 de la liga de fútbol de San Félix.

Labor social y deportiva

Es de hacer notar que este club popular de San Félix cuenta con más de 100 niños y jóvenes atletas, están ubicados en el estadio Bella Vista, tierra de grandes exfutbolistas profesionales como Daniel ‘Cari Cari’ Noriega y Alberto Farías, entre otros.

El club lleva 4 años de fundado bajo la dirección de Yoan Benavides conocido también como El cantante.