La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) aseguró que vigila el Complejo Petroquímico Ana María Campos, en el estado Zulia y el Centro de Refinación Paraguaná, en Falcón.

El jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral (Redi) 1 Occidental, Pedro González Ovalles, indicó que una Unidad de Reacción Rápida (URRA) se mantiene desplegada para «garantizar la seguridad integral» del complejo y la refinería, según un video compartido este martes por el comandante estratégico operacional de la FANB, Domingo Hernández Lárez.

El Centro de Refinación Paraguaná es «uno de los más grandes del mundo, responsable de transformar el crudo en gasolina, diésel, asfalto y otros derivados» en Venezuela, según el Ministerio de Hidrocarburos.

Por su parte, el Complejo Petroquímico Ana María Campos se ha considerado clave para el «aprovechamiento del gas natural como fuente básica de insumos», de acuerdo a Petróleos de Venezuela (PDVSA).