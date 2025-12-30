El Banco Central de Venezuela (BCV) publicó este martes 30 de diciembre la tasa de cambio de referencia que regirá las operaciones financieras durante el cierre de año y el inicio del ciclo económico 2026.

De acuerdo con el reporte oficial, el precio de la divisa estadounidense se ubicó en 301,37 bolívares, marcando un hito al superar por primera vez el umbral de las tres centenas.

Esta cotización, con fecha valor para el viernes 2 de enero de 2026, es el resultado del promedio ponderado de las operaciones transadas en las mesas de cambio de la banca nacional.

Además del dólar, el ente emisor actualizó el valor de otras monedas de referencia como el Euro, que cotiza en 354,49 bolívares; Yuan en 43,45 bolívares; Lira turca en 8,78 bolívares y el Rublo: 3,12.