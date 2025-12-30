El Ministerio de Transporte oficializó el nuevo esquema tarifario que regula el servicio de transporte público en todo el país. De acuerdo a la Gaceta Oficial publicada con fecha del 26 de diciembre, la tarifa mínima para el pasaje urbano será de 60 bolívares.

Para el servicio de transporte suburbano a nivel nacional, el costo del pasaje se establece bajo una estructura tarifaria escalonada según la distancia recorrida.

El esquema inicia con una tarifa base de Bs. 60,00 para trayectos de hasta 10 km, incrementándose gradualmente a Bs. 65,00 para distancias entre 10.1 y 20 km, y a Bs. 70,00 cuando el recorrido se sitúa entre 20.1 y 30 km.

Para tramos más extensos, el costo asciende a Bs. 85,00 en el rango de 50.1 a 60 km, alcanzando un máximo de Bs. 105,00 para todos aquellos viajes que superen los 90 km.

Para los adultos mayores, continuará el servicio gratuito para esta población (mujeres de 55 años o más y hombres de 60 años en adelante).

Por su parte, las personas con discapacidad gozarán de exoneración total en rutas urbanas. Asimismo, se prohíbe el cobro de recargos por el traslado de sillas de ruedas, andaderas u otras ayudas técnicas.

En cuanto a la población estudiantil, se mantiene el descuento del 50 % sobre la tarifa establecida.

No obstante, para los estudiantes de educación básica y diversificada el beneficio solo es válido de lunes a viernes durante el año escolar, mientras que los universitarios es beneficio aplicada de lunes a sábado, sin restricción.

GACETA OFICIAL