El moneyplayer fue un término que se usó por primera vez en 1914 y alcanzó su mayor auge en la década de 1970, para referirse a un pelotero que rinde en los momentos decisivos de su equipo. Aunque la palabra ha venido en desuso durante los últimos decenios, Luis Sardiñas la adoptó como suya en toda la ronda eliminatoria, pero especialmente en la última semana.

El ambidiestro fue determinante en cada uno de los tres juegos que sellaron la clasificación directa de Navegantes del Magallanes hacia el Round Robin y se alzó con el Jugador con Más Sazón de la Semana, presentado por Maggi, durante el período comprendido entre el 22 y 27 de diciembre.

Luis Sardiñas encabezó el circuito en bases alcanzadas (16) y fue colíder tanto en extrabases (4), como en carreras anotadas (6) y jonrones (2), además de segundo en empujadas (7) y hits (8).

El oriundo de Upata, entretanto, exhibió estratosférica línea ofensiva de .571/.600/.1143 para OPS de 1.743, alzándose por segunda vez en su carrera con el galardón semanal.

Luis Sardiñas impulsó dos rayitas el lunes, ante Caribes de Anzoátegui; otro par el viernes, contra Tiburones de La Guaira y, finalmente, tres, en el careo del sábado frente a Cardenales de Lara, para ser productivo en cada uno de los triunfos que enviaron al navío a enero.

El bolivarense, a su vez, sumó dos dobles, un boleto y un ponche, para completar su actuación en el período descrito.

Sardiñas terminó la ronda eliminatoria con average de .435 en 23 turnos y 20 impulsadas con corredores en posición de anotar.

Escoltas de Luis Sardiñas

El infielder acaparó el 43 % de los votos, escoltado por su compañero Rougned Odor (29 %) y el pitcher Harold González (16 %) de Caribes de Anzoátegui.

Odor hizo historia el lunes, en Puerto La Cruz, al remolcar siete carreras e igualar el récord de franquicia en el Buque. Esa actuación le permitió liderar la semana en fletadas (9) y compartir la cima en conexiones de dos o más cojines (4), pisadas al plato (6) y dobles (3), con promedios de .500/.625/.1000, para OPS de 1.625.

González, por su parte, brilló en su única salida del septenario, el viernes. Lanzó 6.0 entradas en blanco, con apenas tres hits recibidos (todos sencillos), cinco abanicados y tan solo una base por bolas, para llevarse la victoria contra Águilas del Zulia.

También fueron tomados en consideración por los votantes el jardinero grandeliga Jackson Chourio, de Águilas, y el virtual Lanzador del Año, Ricardo Sánchez, de Magallanes.