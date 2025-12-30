Los Tigres de Aragua anotaron dos carreras en el inicio del octavo inning para obtener la noche de este lunes apretado triunfo 5-4, en el primer juego de la Serie de Comodín y forzar un encuentro decisivo este martes, en el mismo escenario del Estadio Alfonso “Chico” Carrasquel de Puerto La Cruz.

Tigres, que acude a su cuarta Serie de Comodín en temporadas consecutivas, salvó el primer escollo, el cual representaba imponerse en el nada fácil recinto del balneario oriental, donde caribes jugó para récord de 18-10 durante la temporada regular, contrastante con el 9-19 dejado por Aragua en sus duelos por la carretera.

Carlos Guzmán (1-0), cuarto de seis lanzadores bengalíes, se llevó el triunfo, a despecho de apuntarse un salvamento desperdiciado. Sus compañeros Edward Colina y Christian Suárez se adjudicaron sendos holds, mientras que el cerrador Ronnie Williams se alzaba con el salvado.

Christian Hernández (0-1), segundo de cuatro brazos por el bando local, cargó con el revés.

Los ganadores orquestaron ataque de 10 incogibles contra ocho de La Tribu. A nivel defensivo, Tigres jugó con un error. Caribes -que durante la mayor parte de la rueda regular se caracterizó por su pulcritud en el fildeo-, totalizó dos pecados.

Aragua está inspirado con cuatro triunfos al hilo. Anzoátegui ha perdido cuatro de sus últimos cinco cotejos, tres de ellos en calidad de dueño de casa.

Toma y dame prolongado

Aragua abrió la pizarra en el inicio del tercer inning. Jermaine Palacios abrió con sencillo a la izquierda, secundado por Lorenzo Cedrola, quien soltó una granada por la derecha para que Palacios se metiera hasta la antesala. Gorkys Hernández bateó rodado por la grama corta para doble matanza, circunstancia que aprovechó Palacios para colocar el 1-0.

Caribes ripostó de inmediato para irse arriba 2-1. Antonio Pinero empezó con sencillo al centro. Herlis Rodríguez tomó base por bolas y Andruw Monasterio la rodó por segunda para doble matanza, mientras Piñero se trasladaba a la antesala. Desde allí llegaría al plato con cuadrangular de Hernán Pérez por el jardín central.

Tigres logró el empate 2-2 en el inicio del cuarto acto. Luego de un out, Leobaldo Piña se embasó por error del torpedero Antonio Pinero. Acto seguido, David Rodríguez soltó doble a la izquierda para transportar a Piña hasta la goma.

En el sexto, después de un out, Leobaldo Piña caminó y robó las intermedia. David Rodríguez lo movió a la antesala con rodado por la inicial. Sencillo de José Peraza al centro, fletó a Piña con la diferencia 3-2. El batazo explotó al abridor Eduardo Salazar.

En la parte baja del séptimo, Herlis Rodríguez sacó boleto al relevista Edwar Colina y se estafó la intermedia. Andruw Monasterio elevó al centro y Herlis se mudó a la antesala. Carlos Guzmán entró en escena y fue saludado con imparable de Balbino Fuenmayor a la derecha, aprovechado por Herlis Rodríguez para decretar el empate 3-3.

Nuevamente, Tigres ripostó en este toma y dame prolongado. Esta vez para sacar ventaja de 5-3 en la azotea del octavo.

Yadiel Hernández empezó con boleto y fue sustituido por Leobaldo Cabrera. Riskiel Tineo entró a lanzar por Cristian Hernández y José Alberto Martínez continuó con sencillo a la derecha, batazo que puso en la antesala a Cabrera. Yorman Rodríguez corrió por “Cafecito” y el receptor Wilmer Pérez incurrió en passed ball para que Cabrera rompiera la igualdad.

Alberth Martínez, como emergente por José Sibrian, respondió con sencillo a la derecha para empujar a Yorman Rodríguez, con la carrera que aumentó la ventaja a dos anotaciones.

Cuadrangular de Andruw Monasterio en el cierre del noveno capítulo, contra el cerrojo Ronnie Williams, dejó la pizarra definitiva 5-4.