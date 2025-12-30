El presidente ruso, Vladímir Putin, firmó hoy un decreto para el reclutamiento masivo de reservistas para la defensa de infraestructuras críticas del país.

El correspondiente documento, publicado en el portal de información legal del Estado ruso, señala que el reclutamiento tiene como fin «garantizar la protección de infraestructuras críticas u otras instalaciones de servicios públicos».

El mandatario ruso encargó al Gobierno elaborar la lista de instalaciones críticas y al Ministerio de Defensa, el listado de unidades de las Fuerzas Armadas que se ocuparán de estas actividades.

El Decreto entró en vigor a partir de su publicación.

Desde el comienzo de la guerra en febrero de 2022 las autoridades rusas únicamente procedieron en una ocasión a una movilización parcial de 300.000 hombres en edad militar, decisión que provocó el exilio de aproximadamente un millón de personas.

La nueva medida ha sido promovida para proteger las infraestructuras críticas ante el incremento de los ataques de drones ucranianos, particularmente contra instalaciones energéticas rusas, hecho recientemente admitido por el exministro de Defensa y secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Serguéi Shoigú.