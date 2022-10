El puente colgante de Morbi, sobre el río Machchhu, estado de Gujarat, en el oeste de India, colapsó el domingo 30 de octubre con un aproximado de 500 personas en él; al menos 141 fallecieron, incluyendo 50 niños, el menor de ellos de dos años, y un centenar más se encuentran desaparecidas, de acuerdo al último balance del superintendente de la Policía en la zona, Rahul Tripathi.

Asimismo, otros 60 individuos resultaron heridos, seis en estado de gravedad; sin embargo, Tripathi aseguró que la mayoría recibió ya el alta médica. En tanto, indicó que las labores de rescate se mantienen junto a la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres (NDRF) y buzos de la Armada.

La estructura histórica, el puente colgante de Morbi, que databa de la época colonial británica, había sido restaurada y reabierta al público hace solo cinco días con motivo de la celebración del Año Nuevo gujaratí.

La emisora New Delhi Television Limited (NDTV) informó, no obstante, que la reapertura se llevó a cabo, pese a no tener un certificado de seguridad y de que imágenes difundidas el sábado lo mostraran tambaleándose.

De hecho, algunos videos publicados en redes sociales, que aún no han podido ser verificados, mostraban el puente tambalearse debido a la multitud instantes antes del suceso acaecido.

Un hombre, identificado como Supran, relató a medios locales, al respecto, que el puente estaba «a tope»; «los cables se cortaron y el puente cayó en un segundo. La gente cayó una encima de la otra y al río».

Según responsables locales, citados por Infobae, las personas que se encontraban en la estructura realizaban rituales propios del festival de Diwali, conocido como el festival de las luces, de cinco días de duración, periodo en el cual se celebra el triunfo de la luz sobre la oscuridad, del saber sobre la ignorancia y del bien sobre el mal.

Compensación y denuncias

Por su parte, el primer ministro Narendra Modi, quien se encontraba de visita en Gujarat, anunció compensaciones para las familias de las víctimas y los heridos en el accidente.

Instó además a «la movilización urgente de equipos para operaciones de rescate». «Ha pedido que la situación sea vigilada de cerca y de forma continuada, y extiendan toda la ayuda posible a los afectados», añadió en un tuit.

A la par, el ministro regional del Interior, Harsh Sanghavi, comentó a medios locales que la Policía recibió una primera denuncia contra la empresa responsable de construir el puente: «Se ha registrado un caso penal, y una investigación ha comenzado hoy a cargo del Inspector General de la Policía».

Aseguró, «un comité de alto nivel fue conformado ayer mismo para la investigación».

https://www.elpais.com.co/files/article_main/uploads/2022/10/30/635f479b7300f.jpeg

(Cortesía de El País)