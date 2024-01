La secretaria general del Colegio de Profesores del estado Bolívar, Aida González aseguró que este año 2024 los docentes continúan sin recibir un aumento salarial, beneficios contractuales o seguridad social, así como todavía persisten las malas infraestructuras en las escuelas.

«Ya iniciamos un año escolar como el 2023, en el cual, como ya todos sabemos, ese fue un año de mucha protesta, con más de 3.000 protestas en todo el país, que se realizaron el año pasado para que el Ejecutivo Nacional pudiera tomar acciones, conversar con los gremios, con el tema de la tercera contratación colectiva», mencionó.

Asimismo, aseveró que como gremio continuarán con las protestas con el fin de que respeten sus contratos colectivos.

También, señaló que poseen una deuda que data desde el año 2020, la cual el Gobierno nacional nunca comenzó conversaciones para cancelarla.

«Todo lo contrario, en diciembre los docentes fuimos ignorados con todos los beneficios. Primero, un bono de aguinaldo fraccionado. Segundo, fuimos ignorados como sector educativo, como lo hicieron en algunos sectores trabajadores, que recibieron un combo hallaquero. Los docentes nunca recibieron eso», denunció.

Los profesores recibieron sus aguinaldos de manera «fraccionada», dejándolos con un salario «muy pobre» durante la época decembrina.

«El Gobierno nacional, regional y municipal no ha hecho caso a esta situación que se viene presentando desde hace años atrás. Sobre todo el año pasado, donde los sindicatos tuvimos una larga protesta», declaró.

González destacó que, no hubo ningún logro, dado que no hubo la voluntad por parte de la ministra de educación, Yelitze Santaella, de querer sentarse y hablar sobre el contrato colectivo, además de las deudas pendientes.

«Por eso nosotros vamos a seguir en nuestro trabajo, vamos a tener acciones de calle. Viene el Día del Educador y no tenemos nada que celebrar, todo lo contrario, vamos a ir a una protesta», anunció.

Por consiguiente, planean continuar con sus protestas y emprender acciones legales, garantizando manifestaciones pacíficas que no interrumpan las clases.

Colegio de Profesores tomará diversas acciones

Por su parte, González, indicó que el Colegio de Profesores del estado Bolívar tomará diversas acciones para apoyar las protestas pacíficas y exigir mejoras salariales junto con el contrato colectivo.

«Vamos a hacer asambleas, en los municipios, en las escuelas con los representantes. Vamos a hacer protestas en las calles también, cerca de las instituciones, porque el representante debe apoyar eso», puntualizó.

González comentó que no solamente se encuentran «peleando» por el salario del docente, también por las infraestructuras de esas instituciones que están en las peores condiciones, en donde no le han hecho mantenimiento.

«Hay escuelas que no tienen ni agua, no tienen ni siquiera sanitario. Entonces, todo eso también lo estamos trabajando. Porque no solamente es el salario, sino las infraestructuras que están en pésimas condiciones», finalizó.