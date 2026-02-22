El ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma Egea, confirmó que el país ha descartado la importación de gas natural desde Venezuela mediante Ecopetrol.

Asimismo, explicó que la estatal petrolera colombiana requiere una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos para operar con su par venezolana, un trámite que complicaría los plazos del gobierno.

«Infortunadamente, parece que no podrá ser a través de Ecopetrol. En Venezuela nos indican que se requiere una licencia del gobierno estadounidense; tramitar un nuevo permiso se convertiría complejo y demorado, y para nosotros el factor tiempo es crítico», señaló el ministro.

La prioridad de la administración de Gustavo Petro es actuar con rapidez para mitigar el impacto en el mercado interno colombiano.

Al respecto, el ministro Palma destacó que el enfoque del gobierno es el pragmatismo, estableciendo como meta principal encontrar la vía más económica y veloz para garantizar el suministro energético del país.

Ante la imposibilidad de avanzar con la importación de gas natural, el Ministerio de Minas y Energía evalúa nuevas alternativas, entre las que destaca la posibilidad de importar gas licuado de petróleo (GLP).

No obstante, un eventual acuerdo en materia de infraestructura obligaría a rehabilitar el gasoducto Antonio Ricaurte, obra de 224 kilómetros que requeriría inversiones millonarias para la reconstrucción de diversos tramos que actualmente se encuentran inoperativos.

El cambio de rumbo ocurre semanas después de que Ecopetrol admitiera conversaciones preliminares bajo la expectativa de un posible alivio en las sanciones de Washington, escenario que hoy parece lejano para las operaciones directas de la estatal colombiana.