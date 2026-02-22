La Cruz Roja Venezolana informó que atenderá y realizará evaluaciones médicas a los beneficiados por el proceso de liberaciones derivadas de la Ley de Amnistía.

En un comunicado en su cuenta de Instagram, la organización señaló que la invitó el Gobierno, que dirige la presidenta encargada Delcy Rodríguez, para «acompañar» el proceso de excarcelaciones.

«En el marco de este proceso, estaremos ofreciendo atención médica y evaluación primaria de salud a las personas que están libres en todo el territorio nacional», indicó.

Asimismo, subrayó que su trabajo es «exclusivamente humanitario» y que lo ejerce «sin distinción alguna por motivos políticos, religiosos, sociales o de cualquier otra índole».