Colombia quedó muy cerca de alcanzar las 100 medallas de oro en los XX Juegos Bolivarianos que se disputan en las ciudades peruanas de Lima y Ayacucho, cuyo medallero lidera actualmente con un total de 233 preseas.

La delegación colombiana cuenta con 95 medallas de oro, 83 de plata y 55 de bronce en lo que va del torneo.

Este martes, en la décima jornada, los deportistas del país cafetero sumaron 8 oros, 6 platas y 3 bronces.

Como a lo largo de todas las jornadas, Venezuela se mantuvo en el segundo lugar al llegar a un total de 198 medallas, con 63 de oro, 60 de plata y 75 de bronce.

En la tercera posición se mantuvo Perú, que tiene actualmente 49 de oro, 51 de plata y 74 de bronce, con lo que ya superó largamente las 145 en total que obtuvo en los Juegos Bolivarianos de 2022, disputados en la ciudad colombiana de Valledupar, en los que ocupó la quinta posición.

Chile siguió en la cuarta posición, con 36 de oro, 35 de plata y 39 de bronce; seguido por Guatemala, con 25 de oro, 18 de plata y 23 de bronce; y Ecuador, con 23 de oro, 34 de plata y 38 de bronce.

Durante la décima jornada se disputaron competencias de atletismo, balonmano, béisbol, billar, boxeo, ciclismo de pista, ecuestre, futsal, gimnasia rítmica, gimnasia trampolín, golf, judo, pelota vasca, pentatlón moderno, remo, tenis, tenis de mesa y voleibol sala.

Resultados destacados

Entre los resultados más destacados estuvieron los triunfos del atleta colombiano Ronal Longa y de la velocista dominicana Liranyi Alonso en la prueba de 100 metros planos, y de la también colombiana Martha Araujo en los 100 metros con vallas femeninos.

Longa hizo un tiempo de 10 segundos y 29 centésimas, por delante de los venezolanos David Vivas (10 segundos y 43 centésimas) y Alexis Nieves (10 segundos y 50 centésimas), que se quedaron con la plata y el bronce, respectivamente.

En la categoría femenina, Alonso hizo un tiempo de 11 segundos y 40 centésimas, y las ecuatorianas Ángela Tenorio y Anahí Suárez llegaron a la meta en 11 segundos y 60 centésimas, y en 11 segundos y 61 centésimas, respectivamente.

Araujo, por su parte, conquistó los 100 metros con vallas con un tiempo de 13 segundos y 40 centésimas, mientras que la plata fue para la ecuatoriana Maribel Caicedo, que alcanzó 13 segundos y 44 centésimas, y el bronce para la colombiana María Alejandra Rocha, con 13 segundos y 97 centésimas).

El también atleta colombiano Arnovis Dalmero ganó la prueba de salto de longitud, con una marca de 7,88 metros, seguido por el peruano José Luis Mandros, que alcanzó 7,87 metros, y el venezolano Eubrig Maza, con 7,69 metros.

Por su parte, Perú se quedó con el oro en los 10.000 metros, gracias al fondista Walter Nina, que hizo un tiempo de 28 minutos y 42 segundos, mientras que en el lanzamiento de bala el oro fue para el colombiano Ronald Grueso.