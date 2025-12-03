Las judocas venezolanas Zunilda Chávez y Karen León sumaron sendos oros para llegar a 13 preseas, 4 doradas, tres platas y 6 bronces en cuatro en dos días de competencia para esta disciplina en los Juegos Bolivarianos de Ayacucho-Lima.

Por su parte, León (+78 kg) superó en 43 segundos a la colombiana Brigitte Carabalí para llevarse el oro… Antes había superado por yuko a la peruana Camila Figueroa, luego por wazari a la neogranadina Brenda Olaya y posteriormente a Eiraima Silvestre por ippon, tras el empate a un yuko por lado.

Samuel Corzo (-100), Luis Amezquita (+100), Eliana Aguiar (-70) y Jonhelius Patete (-90) y Luis Pariche (81 kg) sumaron bronce en la jornada en el polideportivo 3 de la Villa Deportiva Nacional.

Triatlón hizo historia con dos oros en femenino

El triatlón venezolano sumó por primera vez en su historia dos medallas de oro en individual y por pareja a través de Rosa Elena Martínez y Génesis Ruiz, y otra de bronce con la dupla de Yhousman Perdomo y Luis Velásquez en el primer día de competencia de esta disciplina en los Juegos Bolivarianos de Ayacucho-Lima.

Martínez se coronó en la modalidad individual al 01:00.08 al completar los 750 metros de natación en 10.10, recorrer los 20 kilómetros de ciclismo en 30.47 y rematar los 5 km de carrera pedestre en 17.58 minutos, para superar a la chilena Dominga Jacome 01:00.10 y la colombiana María Velázquez que se llevó la presea de bronce (01:00.59).

Bronce masculino

Por su parte, la pareja masculina formada por Yhousman Perdomo y Luis Velásquez se llevó la presea de bronce al registrar tiempo conjunto de 01:52.18, para escoltar a la dupla dorada de Chile y los medallistas de plata de Ecuador.

El triatlón tiene por delante la competencia de relevos mixtos en la que irán por otra de oro el sábado.

Boxeo aseguró más boletos a las finales

Las semifinales del boxeo en los Juegos Bolivarianos 2025 continúan desde el Centro de Exposiciones y Convenciones Canaán de Ayacucho, y este martes el equipo venezolano sumó cuatro pases a la final de la disciplina.

La competencia para Venezuela inició con Diana Maestre en los 54 kilogramos, peso gallo, que se impuso por decisión unánime a Jenifer Yool de Guatemala y selló su pase a la final contra Kely Benítez de Colombia.

Krisandy Ríos, 60 kg, peso ligero, también se impuso en su combate decisivo contra Valeria Arboleada de Colombia (4-1), e irá a la final contra Katherine Bera de República Dominicana.

Cova al cuadrado

En el renglón masculino, Andrés Cova, 55 kg, peso supergallo, derrotó a Billy Arias de Ecuador (4-1), en un combate que estuvo a favor del venezolano durante el primer y segundo round, y ahora en la final se medirá contra José Felipe de Guatemala.

La última clasificación del día la otorgó el olímpico Jesús Cova en los 65 kilogramos, peso superligero, luego de vencer a Jeferson Lozano de Perú por decisión unánime. Su próximo rival será José Viafara de Colombia.

Génesis Palma (65 kg, peso wélter) cedió en su combate por decisión arbitral ante Camila Camilo de Colombia y aseguró medalla de bronce en estos Juegos Bolivarianos 2025.

Todas las finales serán disputadas el día jueves 4 de diciembre, donde Venezuela, hasta ahora, cuenta con cinco pugilistas inscritos en la última ronda. Sin embargo, este miércoles saltarán al ring Irismar Cardozo (51 kg), Lisandro Tejada (70 kg) y Diego Pereyra (80 kg), en busca de aumentar esta cifra.