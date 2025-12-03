Monagas SC ha oficializado la contratación del estratega ecuatoriano Octavio Zambrano como su nuevo director técnico para la venidera temporada 2025, de la Liga FUTVE.

La llegada del experimentado entrenador se concretó tras la reciente salida de Enrique ‘Kike’ García.

La directiva del Monagas SC, buscando un perfil con amplio recorrido, ha apostado por Zambrano, quien cuenta con experiencia dirigiendo equipos y selecciones en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica y Europa.

De amplio recorrido al mando

Octavio Zambrano, nacido en Guayaquil hace 67 años, trae consigo una vasta trayectoria. Su más reciente experiencia fue en 2022 con el Club Deportivo FAS de El Salvador con el que ganó un Torneo Apertura.

El nuevo estratega del Monagas SC ha dejado su huella en Estados Unidos (1993-2002) donde Dirigió a varios equipos de la MLS, incluyendo al histórico MetroStars. En Europa del Este estuvo al frente del CS Tiligul-Tiras Tiraspol de Moldavia (2006-2008) y el FC Tatabánya de Hungría (2008-2009).

En Colombia pasó por el Deportivo Pereira (2011-2013), Independiente Medellín (2018-2019) y Deportivo Pasto (2019), mientras que en su país natal, Ecuador, dirigió a El Nacional (2014-2015) y Delfín FC (2016).

Experiencia con selección y títulos logrados

Entre los puntos destacados de su carrera, Zambrano fue seleccionador nacional de Canadá entre 2017 y 2018. Además, en 2022, guio al Deportivo FAS de El Salvador a ganar el Torneo Apertura, demostrando su capacidad para conseguir títulos, aunque posteriormente fue destituido y se mantuvo alejado del fútbol profesional hasta este nuevo reto en Venezuela.

Con la contratación de Octavio Zambrano (67 años) sigue una tendencia reciente del club. Al igual que con el argentino Marcelo Zuleta, el Monagas SC opta por un entrenador extranjero y veterano con amplia experiencia internacional para liderar el proyecto 2026.