La Universidad Católica se clasificó este martes para la final de la Copa Ecuador, tras el empate 0-0 a domicilio contra el Cuenca Juniors, y está a un paso de conseguir el billete para la fase previa de la Copa Libertadores 2026 que recibe el campeón de este torneo.

Sobre el final del partido, el Cuenca Juniors pudo descontar, pero el portero Johan Lara le tapó un penalti al atacante Roberto ‘Tuka’ Ordóñez.

El cuadro católico ganó por 4-1 el partido de ida, mostrando superioridad sobre su rival que milita en la tercera división de Ecuador.

Con la clasificación asegurada, el equipo que dirige el ecuatoriano Diego Martínez se dedicó a controlar las acciones y a dominar el balón pensando también en el decisivo partido que tiene el próximo domingo en la Liga Pro, el otro torneo profesional de Ecuador.

Tras el partido de este martes, en el que perdió por lesión al portero venezolano Rafael Romo, la Católica esperará en Quito a Barcelona, en un encuentro en el que también se juega un pase para la próxima Libertadores.

El rival de la Católica en la final de la Copa Ecuador saldrá del enfrentamiento de este miércoles entre Liga de Quito y Emelec. Liga ganó de visitante el encuentro de ida por 1-2.

Lesiones persiguen a Romo

El principal suceso que ha afectado al portero venezolano Rafael Romo durante su paso por la Universidad Católica de Ecuador ha sido una serie de lesiones, particularmente en el tobillo.

Según la información disponible, esto es lo que le ha sucedido:

Problemas Recurrentes de Tobillo: Romo estuvo de baja en varios momentos clave debido a problemas en su tobillo derecho.

En marzo/abril de 2025, fue baja para el debut en la Copa Sudamericana debido a una osteocondropatía de tobillo derecho y tuvo que someterse a un tratamiento quirúrgico (artroscopia).

En agosto de 2025, sufrió otra lesión en el tobillo tras un golpe durante un entrenamiento, lo que lo dejó fuera por al menos dos semanas y lo convirtió en baja sensible para un partido de la Copa Sudamericana.

Lesión Reciente (Diciembre 2025): Hace apenas un día (2 de diciembre de 2025), Romo salió lesionado en camilla tras un choque con otro jugador durante el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Ecuador contra Cuenca Juniors. El equipo y la hinchada están a la espera de un diagnóstico rápido para saber si podrá estar disponible en la final.

Rendimiento y Competencia: Sus lesiones y ausencias han permitido que otros porteros, como el ecuatoriano Joan Lara, ganen minutos y buen rendimiento en la Copa Sudamericana, donde Lara ha jugado la casi totalidad de los partidos.

En resumen, la carrera de Rafa Romo en la Universidad Católica, donde tiene contrato hasta diciembre de 2026, se ha visto constantemente interrumpida por lesiones en el tobillo.