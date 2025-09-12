El diseñador colombiano Raul Peñaranda renació en la Semana de la Moda de Nueva York (NYFW), donde inauguró la «segunda fase» de su marca con la colección primavera-verano de ‘Bloom’.

El «renacimiento» de Peñaranda sucede porque esta es la primera vez que el colombiano forma parte del calendario oficial de la NYFW, tras recibir una invitación para unirse al exclusivo grupo ‘Friends of the CFDA’ (el Consejo de diseñadores de moda americanos), creado por el diseñador Thom Browne.

Hasta ahora, Peñaranda presentaba sus prendas en eventos paralelos a la Semana de la Moda: «Yo siento que estoy renaciendo después de 31 colecciones ininterrumpidas. Esta es básicamente la primera colección de la segunda fase de mi marca», afirma a EFE en una entrevista telefónica previa a su presentación.

Emocionado y con la voz entrecortada, Peñaranda dice que se siente «visible»: «Siento que soy importante, que tengo una silla en la mesa al lado de los grandes».

‘Bloom’, el «florecer» de Peñaranda

Con esta premisa, la marca Raul Peñaranda florece justo a tiempo para la primavera, con una gama de colores pastel -rosa, violeta y verde pálidos- que rompen sin previo aviso tonalidades como el fucsia chillón.

En la presentación de ‘Bloom’, a la que acudieron decenas de invitados de Peñaranda -entre ellos amigos y periodistas-, once modelos lucían los conjuntos de la marca, en su mayoría elegantes vestidos largos de un tono rosa pálido.

Esta vez, el colombiano ha aportado un toque más minimalista a su esencia, aunque el brillo, que para él representa «la personalidad» de la cultura latina, sigue presente en muchas de sus piezas.

Es el caso, por ejemplo, de un vestido de lentejuelas de manga corta que llama la atención por su estampado a cuadros blancos y negros que recuerdan a un tablero de ajedrez.

Otra modelo lucía hoy una camiseta fucsia emparentada con una larga falda rosa en la que Peñaranda y su equipo han bordado un estampado de flores «en efecto 3D», tal y como señaló el modisto.

Las flores son un elemento central de la colección, y del mismo modo están cosidas en una de las piezas que más acaparó las miradas hoy: un vestido rosa de tirantes con abertura en la pierna izquierda.

No todo son vestidos largos en la colección, pues también destacan un vestido rosa vaporoso que cae antes de las rodillas y una blusa blanca transparente conjuntada con una falda del mismo color estilo bailarina.

Esencia latinoamericana

A Peñaranda, que emigró a Venezuela y después a Estados Unidos, le faltan más nombres latinoamericanos en el calendario de la Semana de la Moda.

Cuando los veteranos de la CFDA le preguntaron cuál será su legado en la industria, él no titubeó al responder que sueña con ayudar a diseñadores de Latinoamérica a impulsar sus carreras.

El primer paso ya lo ha dado, pues en ‘Bloom’ están presentes dos marcas colombianas: Antoine Atelier, de la diseñadora Patricia Bueno, y Johanna de la Cruz.

Fueron las propias modelos las que eligieron qué bolsos lucir de Antoine Atelier, diseñados con fibras naturales y elaborados mayoritariamente por mujeres, explicó a EFE en el evento Patricia Bueno.

Mientras, entre las joyas que acompañaban las prendas de las maniquís brillaban dorados pendientes compuestos por varios aros y collares del mismo tono con detalles circulares, todos producidos en Colombia, indicó De la Cruz.

Un grito latino en la era Trump

La presentación de Peñaranda en la NYFW tiene lugar en un momento de tensión entre la población migrante, que se enfrenta a las redadas de las autoridades estadounidenses y al plan de deportaciones masivas del presidente Donald Trump.

«Cada reto trae una oportunidad. (La retórica de Trump) ha impactado muchísimo en la moda, y por eso creo que no estamos escuchando nombres nuevos» en la NYFW, opina Peñaranda, sin dar más explicaciones.

El modisto, que cuenta con un equipo mayoritariamente de ascendencia latina, espera poder lanzar un mensaje al mundo con su trabajo: «Aquí estamos, aquí producimos y aportamos a la economía».