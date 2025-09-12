La presentadora de televisión y locutora, Yosdany Navarro representará al estado Bolívar en la septuagésima segunda edición del Miss Venezuela, que se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre en el Centro Comercial Líder de Caracas.

La asignación de la banda se dio a conocer la noche de este jueves, durante la gala de presentación.

La elocuencia y carisma de Navarro la ha posicionado como una candidata a seguir durante el certamen.

Combinando su talento en la comunicación con la participación en diversos concursos de belleza, la bolivarense ha tenido un notable recorrido en el mundo del modelaje y los certámenes.

Navarro compitió en eventos de belleza regionales como la Reina de las Ferias del Orinoco en el año 2016, siendo su primera corona en ganar, y la Reina de la Ruta del Calipso en 2018, que también obtuvo el título.

Su experiencia la llevó a destacarse en concursos de mayor envergadura como el Miss Océano Venezuela 2019 y el Miss América Latina del Mundo 2021, convirtiéndose en la cuarta venezolana en ganarlo.

Yosdany Navarro nació el 11 de julio del 2000 en la población rural de Moitaco, ubicada en el municipio Sucre del estado Bolívar.

Resto de las bandas

Por el centro de Venezuela, las representantes son Estefanía Díaz por Aragua, Auri López por Carabobo, Fabiola Marín por Cojedes, Andrea Molina por Distrito Capital y Clara Vegas Goetz por Miranda.

Desde la región llanera, las candidatas son Silvia Maestre por Apure, Anabell Ojeda por Barinas, Joha Aponte por Guárico y Génesis Mendoza por Portuguesa.

Además, la región oriental cuenta con María Evangelista Alayón por Amazonas, Liuva Hernández por Anzoátegui, Valentina Martínez por Dependencias Federales, Kelly Maita por Delta Amacuro, Gabriella Villegas por Monagas, Yelimar Fonseca por Nueva Esparta y Rosangel Mudarain por Sucre.

El occidente venezolano está Mística Núñez por Falcón, Stephania Torrellas por Lara, Milena Soto por Mérida, Valeria del Amor por Táchira, Daniela Sandoval por Trujillo, Valeria Di Martino por Zulia y Gabriella De la Cruz por Yaracuy.

La candidata de La Guaira, Génesis Núñez, completa el grupo de 24 aspirantes que competirán en el certamen de belleza nacional.

Tras finalizar la noche del Miss Venezuela, se conocerá a la sucesora de Stephany Abasali (Miss Anzoátegui), quien representará al país en el Miss Universo, que se celebrará en Tailandia el 21 de noviembre de este año.