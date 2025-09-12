La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, advirtió que una agresión militar contra su país desataría «una de las peores desestabilizaciones» que haya vivido América, un continente que, según el Gobierno de Nicolás Maduro, enfrenta la «más grande amenaza» del último siglo por el despliegue de Estados Unidos en el mar Caribe, cerca de la nación suramericana.

«(Los Estados Unidos) han decidido traer la guerra a este hemisferio. Debemos alertar a los pueblos del Caribe, de Suramérica, de Centroamérica, al pueblo de los Estados Unidos (que) agredir militarmente a Venezuela iniciaría una de las peores desestabilizaciones que nunca ha conocido este continente», expresó la funcionaria.

Durante un congreso del gobernante Partido Socialista Unido (PSUV), transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la también ministra de Hidrocarburos dijo que EEUU, cuya guerra comercial «sin distingo» ha «fracasado», pasó a «otra etapa», en la que el país norteamericano, afirmó, necesita «la energía de Venezuela» y sus «grandes riquezas».

«Ellos le han declarado al mundo la guerra. No es casual que hace apenas unos días la Secretaría (Departamento) de Defensa de los Estados Unidos pasó a llamarse Secretaría (Departamento) de Guerra, es declararle la guerra al planeta entero, (…) el hegemón se ha convertido abiertamente, y lo declara así, como una potencia guerrerista», señaló.

Rodríguez consideró también que los señalamientos de EEUU contra el Gobierno venezolano, entre ellos los relacionados con el narcotráfico, forman parte de un plan para «justificar la agresión armada, (…) la incursión y la intervención».