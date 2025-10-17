Un comerciante de 36 años fue ultimado de un disparo en la cabeza en Ejido, estado Mérida, en un hecho que ha conmocionado a la comunidad y movilizado a las autoridades.

La víctima, Orlando Rodolfo Contreras Gutiérrez, salió cerca del mediodía de su residencia para vender un Toyota Yaris gris, pero horas después fue encontrado sin signos vitales en la prolongación de la avenida Centenario, en las inmediaciones de la planta de llenado de Arsugas.

El suceso ocurrió en horas de la tarde del miércoles, cuando lugareños localizaron el vehículo abandonado y, tras alertar a la policía, comenzaron a buscar a Contreras Gutiérrez., posteriormente, su cuerpo fue hallado en la vía pública, con un impacto en la cabeza por arma de fuego.

Las investigaciones apuntan a un posible móvil relacionado con el robo del vehículo, aunque las autoridades no descartan otras hipótesis.

Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), se hicieron presentes para luego levantar el cadáver.

Familiares y conocido del infortunado exigen que se haga justicia y que los culpables sea aprehendidos para que respondan por dicho crimen.