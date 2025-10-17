El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció que la subida del 100% en los aranceles con la que amenazó a China es «insostenible», aunque afirmó que Pekín lo «obligó» a tomar esa medida en respuesta a las restricciones impuestas a la exportación de tierras raras.

La semana pasada, Trump anunció un incremento «masivo» en los gravámenes ya existentes sobre importaciones chinas, que podría elevarse hasta un 157%. Preguntado en Fox News sobre la viabilidad de mantener esta cifra y su impacto en la economía estadounidense, el mandatario declaró: «No es sostenible, pero ese es el número».

Xi Jinping

El republicano subrayó que China «es un adversario muy fuerte» y se mostró a la espera de su próxima reunión con el presidente chino, Xi Jinping , que tendrá lugar a finales de mes en Corea del Sur. «Siempre he tenido una excelente relación con Xi, pero siempre buscan una ventaja. Estafaron a nuestro país durante años», afirmó.

El anuncio de China de imponer controles a las exportaciones de tierras raras y requisitos de licencia para productos que las contienen elevó la tensión bilateral. La represalia de Trump marca el mayor desencuentro desde que ambas potencias acordaron una tregua arancelaria para negociar rebajas después de una guerra comercial que llevó los impuestos estadounidenses sobre productos chinos hasta un 145%.

A pesar de algunas declaraciones iniciales de Trump sobre la inutilidad del encuentro, su administración confirmó que la cumbre sigue en pie y espera negociaciones positivas.

