La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, convocó este viernes al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) ante las graves afectaciones provocadas por las lluvias intensas que azotan el país desde finales de septiembre. Hasta ahora, al menos quince personas han muerto, la mayoría por sumersión, además de varias viviendas dañadas y comunidades incomunicadas, principalmente en Tegucigalpa y otros municipios del interior.

Las fuertes precipitaciones han generado inundaciones, deslaves y calles intransitables. La situación empeora, pues una joven de 23 años murió en un barrio de la capital por las lluvias. La infraestructura también ha sufrido daños considerables: más de 2,000 viviendas dañadas, 76 totalmente destruidas y casi 29,000 personas afectadas, según informes oficiales.

Las autoridades de protección civil y los bomberos trabajan coordinadamente en rescates y atención a los afectados, habilitando albergues y evitando que la situación empeore. La alerta roja permanece en cuatro municipios, mientras otros nueve departamentos están en alerta amarilla y tres en verde. La previsión del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos indica que las lluvias continuarán en los próximos días, con una onda tropical ingresando al país el lunes, lo que mantiene en alerta máxima a la población y a los organismos de socorro.

El pronóstico meteorológico indica condiciones nubladas en varias regiones con lluvias dispersas y tormentas eléctricas en diferentes días, complicando aún más la situación en los próximos días (AccuWeather, 2025-10-17).