La Federación Internacional de Tenis (ITF) cambiará de nombre a World Tennis en 2026, tal y como ha determinado una «mayoría absoluta» de miembros en la reunión anual.

Este cambio, recomendado por la directiva de la ITF, busca reflejar de mejor forma el papel de la organización como uno de los principales cuerpos en la gobernación del tenis, además de su papel como impulsor y desarrollador del tenis en todo el mundo.

El nombre World Tenis se eligió después de un «amplio» periodo de investigación y entrevistas con los diferentes entes del tenis, que confirmaron que era necesario un nuevo nombre para «capturar la magnitud del papel de la organización y su relevancia para el ecosistema del tenis y sus 213 miembros».

«Este cambio dará un identidad más clara y más relevante para los jugadores, aficionados, entes del tenis y patrocinadores de todo el mundo y lo pone a la altura de la mayoría de los entes más importantes del mundo del deporte», dijo la ITF en un comunicado.

«Después de más de 110 años de historia de la ITF, me alegra ver el futuro que tenemos como World Tennis al tiempo que continuamos aumentando nuestra contribución al desarrollo del deporte en todos los rincones del mundo. World Tennis refleja mejor lo que somoshoy en día», dijo David Haggerty, presidente de la ITF.

Fundada como la International Lawn Tennis Federation en 1913 en París, la organización se comenzó a llamar International Tennis Federation en 1977.

El nuevo nombre entrará en vigor el 1 de enero de 2026.