Richard Ujueta, presidente de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico (Cavecom-e), estima que el sector del comercio electrónico en el país cerrará este año (2025) con un crecimiento de ventas de entre el 15 y 20 % en comparación con el año 2024.

«Las expectativas de crecimiento sobre el cierre del año versus 2024, es que nosotros estimamos que puede haber un crecimiento entre el 15 % y el 20 % de ventas entre lo que fue el 2024 y el 2025», explicó Ujueta.

Según el directivo, los rubros que concentran la mayor parte de las transacciones por Internet están los artículos vinculados con el hogar, tecnología y servicios de telemedicina.

En cuanto a la jornada de descuentos del «Black Friday» que se celebra este 28 de noviembre, Richard Ujueta comentó a Unión Radio que los comercios podrían ofrecer descuentos promedio de entre el 30% y el 50%.

«Los descuentos que nosotros tenemos estimado, el promedio está entre 30 % y 50 %, incluyendo algunos que están en proceso de liquidación o de cambio de rubro», puntualizó.