Los residentes del sector La Unidad en San Lorenzo, ubicada en el municipio Piar, llevan muchos años esperando apoyo y respuestas a los múltiples problemas que padecen, empezando con sus calles, mismas que están deterioradas, otras se han perdido entre la maleza. Se pudo conocer por los habitantes que recientemente se realizaron algunas actividades por parte de la alcaldía de Piar, sin embargo, no llenaron las expectativas que esperaban las familias.

Una de las declarantes fue Malcira Gómez, quien refirió ser habitante del sector, “nos urge la reparación de todas las vías, no hemos recibido ni una gota de asfaltado desde hace más de 30 años, se ha tratado de conversar con los gobernantes de turnos, pero, no, nos escuchan, aquí hay líderes de calles y no entendemos por qué no buscan mejoras para su sector, no todo puede ser política”.

La vecina instó en que las autoridades están en el deber de escuchar los planteamientos de los vecinos, hay que sustituir los bombillos de los postes, porque en las horas nocturnas las calles quedan en completa oscuridad. Igualmente, es necesario un plan de desmalezamiento y recolección de basuras, ya que, según los moradores, el aseo urbano no cubre esa zona al hacer los trabajos de recolección.

Otros habitantes resaltaron que, motivado a la ausencia del camión recolector, familias se han dado la tarea de quemar los desechos para evitar la acumulación, pero, el humo que se expande en toda la comunidad, genera otro problema de salud.