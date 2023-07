Un agujero, de aproximadamente dos metros de largo, se formó en la calle Puerto La Cruz de la urbanización Orinoco, en Puerto Ordaz. La cárcava se originó hace una semana, a causa de un drenaje que colapsó.

«Mi esposo y yo pudimos observar cómo en horas el hueco se volvió un acantilado, siendo nosotros los principales afectados porque justo el agujero quedó al frente de nuestra casa y los olores a cierta hora se ponen insoportables», explicó Yuraima Aular, residente del sector.

También, dijo que en tan solo dos meses se han creado dos socavones en el sector, pues, “hace unas semanas había ocurrido lo mismo a 500 metros de este que se formó, recientemente”.

La afectada aclaró a Nueva Prensa Digital que los mismo vecinos tuvieron que buscarle una solución a dicho problema, porque ya habían realizado la denuncia en reiteradas oportunidades, pero no recibieron una respuesta positiva.

«Este problema que está afectando a toda la calle no los tiene que resolver la Alcaldía de Caroní y la Gobernación del estado Bolívar, no nosotros por nuestra cuenta, porque no es nuestra responsabilidad y las autoridades lo deben entender», declaró Aular, quien tiene 25 años formando parte de esta comunidad.

Cloacas desbordadas

El colapso de drenaje y las cloacas desbordadas están afectando a 65 familias de la calle, causando olores fuertes y riesgos de salud para estas.

Adriana Michael, líder de calle, destacó que en total son unas seis cloacas desbordadas y desde la fecha de su aparición, ella inició a colocar los reportes por la aplicación VenApp.

«Imaginate, yo soy líder de calle. Tengo un problema en la entrada de mi casa, y aun así no nos han prestado ningún apoyo», aseveró.

Michael agregó que en el sector hay muchos niños y adultos mayores que sufren de enfermedades respiratorias, y “sin duda estas cloacas son perjudiciales para la salud, ya que estos olores provenientes de este lugar producen gases nocivos como el sulfuro de hidrógeno y el metano”.

Inundaciones

La tubería del drenaje que colapsó hace una semana, está afectando directamente a siete familias, quienes viven de inquilinos en la casa número 12 de la calle Puerto La Cruz y donde los afectados aseguran que desemboca una fuente de agua sucia del lugar.

Tibisay Roma, inquilina de esta residencia, afirmó que cuando empiezan las lluvias ya ellos se preparan para lo que pueda acontecer, asegurando que no se puede luchar con la naturaleza.

«Yo estoy casi segura que todas estas casas están socavadas y cuando llueve las aguas se meten por debajo del piso, y estás buscando una salida entran a las casas y se nos inunda toda la parte de abajo», constató.

Del mismo modo, precisó que últimamente todos los vecinos de la calle deben permanecer con sus ventanas y puertas cerradas todo el día, porque los animales que se han proliferado en el lugar son muchos.

Ante todas estas penurias, la comunidad espera una pronta respuesta de las autoridades, exigiéndoles que tomen las medidas necesarias para solucionar estos problemas.