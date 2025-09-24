La organización Tigres de Aragua abrió las puertas de su pretemporada este martes 23 de septiembre en el Estadio José Pérez Colmenares de Maracay.

El primer día de entrenamiento del equipo comenzó en la mañana con las evaluaciones médicas y valoraciones físicas a los jugadores, a cargo del cuerpo médico, comandado por el doctor José Santoro y los trainers Carlos Alcarrá, Joan Segura, Julixes Bórgues y José Meza, junto a los conditioning Geovani Castillo y Gerardo Pariata.

Al menos 23 peloteros asistieron en la tarde al parque para iniciar su preparación de cara a la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

Los primeros en reportarse fueron los lanzadores y receptores, quienes realizaron estiramientos, calentamiento de brazos y luego fueron divididos en varios grupos a lo largo del terreno.

“Un primer día de entrenamiento lleno de mucha energía y ánimo para que las cosas salgan bien este año”, manifestó Russell Vásquez, coach de banca del equipo. “Tuvimos un aproximado de 23 peloteros que se presentaron, la mayoría de ellos lanzadores. Hubo un grupo que lanzó su primera sesión de bullpen hoy y estos primeros días los demás harán algo parecido, y así vamos poco a poco entrando en forma, esperando que en el transcurso de la semana se agreguen más nombres”, explicó Vásquez.

Homenaje a Buddy Bailey

El primer día de entrenamiento contó con José Alberto “Cafecito” Martínez, único jugador de posición que se puso en forma desde temprano. Además, tuvo unas emotivas palabras sobre el fallecimiento de la leyenda de los Tigres, Buddy Bailey.

«Él significó mucho en mi carrera y muchos deberían agradecerle toda su vida por ser un ícono y una presencia que, por mí, apostó a todo por encima de muchas, y esa confianza que me dio en ese momento yo creo que en la actualidad la sigo desarrollando», confesó Martínez.

El presidente de la organización, Víctor Zambrano, hizo presencia en el primer día de prácticas y rindió homenaje a Buddy Bailey con emotivas palabras y un minuto de silencio.

Aragua retirará el número 26

El presidente de la fundación Tigres de Aragua Víctor Zambrano, manifestó su voluntad de retirar el número 26 en homenaje a Buddy Bailey por haber hecho vivir al fanático y a la organización una historia real.

Peletros en el primer día

PITCHERS (16): Aldry Acosta (LD), José Chávez (LD), Eduardo Figueroa (LD), Elvis García (LD), Eiker Huizi (LD), Gregory Infante (LD), José Enrique Martínez (LD), Cristian Mejías (LD), Jean Pinto (LD), Luis Rijo (LD), Juan Carlos Romero (LD), Steven Sánchez (LD), Andrés Sotillet (LD), Carlos Suniaga (LD), Manuel Veloz (LD) y Jhan Zambrano (LD),

RECEPTORES (3): Jackson Bracho, Jesús Moreno y Johanderson Tarazona.

OUTFIELDER (1): José Alberto Martínez

INVITADOS (3): Manuel Cachutt (LD), Mayckol Guaipe (LD) y Héctor Villarroel (PZ).