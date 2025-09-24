La temporada regular de la Liga FUTVE 2 está llegando a su emocionante final, y seis equipos están clasificados para la fase final. Después de intensas 26 jornadas de fútbol, solo faltan dos escuadras que disputarán por el ascenso a la Primera División, uno de ellos en el grupo donde ahora respira con aparato artificial, Mineros de Guayana, que viene de perder un partido increíble en Puerto La Cruz, para quedar al borde del precipicio.

En este Grupo Centro-Oriental, la clasificación ha estado marcada por la solidez del Deportivo Miranda, que se mantiene firme en la cima de la tabla. Le siguen de cerca el Marítimo de La Guaira y Dynamo Puerto, que se aseguraron su lugar en la siguiente ronda con destacadas actuaciones.

Falta un clasificado en este grupo y el candidato número uno es el Aragua FC que ganó con comodidad y aprovechó las caídas de Bolívar SC y Mineros de Guayana que también estaban en la pelea. Ambos perdieron este fin de semana jugando de visitante y se complicaron seriamente.

La Fase Final de la Liga FutVe 2 promete ser bien difícil, donde los equipos lucharán por el tan anhelado cupo a la Liga FUTVE. Los partidos de esta instancia final serán claves para determinar quiénes serán los próximos protagonistas de la élite del fútbol nacional.

Increíble caída minerista

El pasado viernes, Mineros de Guayana visitó el reducto del ya clasificado Dynamo Puerto, donde perdió un encuentro increíble, para quedar al borde del abismo en sus intenciones de clasificación al octogonal semifinal del certamen.

Los mineristas de la mano del técnico Elvis Martínez se habían puesto adelante en la pizarra, dos tantos por cero (0-2) con goles de Diosmer Pacheco (a los 7 p.t) y José Rondón a los 49.

Y solo al minuto 64, los dueños de casa iniciaron una remontada épica para los locales, nefasta para los visitantes guayaneses, gracias a goles de Néstor Canelón a los 64, Santiago Guzmán cinco minutos después (69 min) y Luis González a los 90+2 para prácticamente colocar en terapia intensiva las intenciones de clasificación del cuadro minerista.

De hecho una multiplicación y conjugación de resultados que tendrán que verter los equipos de Aragua FC –el más opcionado a meterse- el propio Mineros de Guayana y el cuadro del Bolívar Sport Club, podría darle a los guayaneses su pase a la siguiente fase. De hecho, ahora más que nunca, bien cuesta arriba.