Una aeronave tipo Learjet 55 sufrió un accidente esta tarde al estrellarse en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía en el estado La Guaira.

De acuerdo al periodista de Sucesos, Román Camacho, tras el impacto, los equipos de emergencia del aeropuerto se movilizaron de inmediato al sitio del accidente para atender la situación y asegurar la zona.

Por su parte, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) informó a través de sus canales oficiales que el suceso ocurrió cuando la aeronave iba a despegar.

Las autoridades aeronáuticas confirmaron que el equipo de bomberos y personal de rescate lograron rescatar con vida a dos pasajeros, que se encuentran estables.

El INAC ha iniciado las averiguaciones correspondientes para determinar las causas exactas del accidente.

Hasta el momento, la autoridad aeronáutica no ha precisado si había más ocupantes a bordo de la aeronave o detalles del plan de vuelo.