Los científicos rusos del Laboratorio de Astronomía Solar de la Academia de Ciencias de Rusia anunciaron el próximo avistamiento del cometa C/2025 A6 (Lemmon), que dentro de poco más de una semana podrá ser observado con binoculares y en un mes, a simple vista.

«El cometa C/2025 A6 (Lemmon), descubierto por primera vez el 3 de enero de 2025, incrementa su luminosidad por encima de los pronósticos y ya dentro de 10-14 días alcanzará la quinta magnitud estelar, a partir de la cual puede ser observado con un binocular en el cielo nocturno», informó el Laboratorio en su canal de Telegram.

Según los astrónomos, en estos momentos el cometa se encuentra a una distancia de cerca de 200 millones de kilómetros de la Tierra, pero se acerca velozmente a nuestro planeta, a una velocidad de unos cinco millones de kilómetros diarios.

«Dentro de diez días, el 3 de octubre, el cuerpo celeste estará a 150 millones de kilómetros, y el 21 de octubre pasará a la distancia mínima de la Tierra de menos de 90 millones de kilómetros», indicaron los científicos.

El Laboratorio señaló que según los pronósticos, el máximo nivel de brillo se alcanzará entre fines de octubre y principios de noviembre, cuando tendrá una magnitud estelar de entre dos y cuatro y podrá ser observado a simple vista.

«En estos momentos el cometa avanza vertiginosamente varios grados diarios por el cielo en dirección a la Osa Mayor, y pasará junto a ella a mediados de octubre, cuando podrá ser vista, como ya destacamos, con ayuda de instrumentos ópticos simples», aseveraron.

Para fines de octubre, cuando alcance su máximo brillo, el cometa podrá ser visto sin necesidad de equipo alguno cerca de las constelaciones Serpiente y Serpentario.

«Les mantendremos informados sobre los cambios de las condiciones de avistamiento», señalaron los astrónomos rusos, que puntualizaron que en estos momentos el cometa tiene la octava magnitud estelar y puede ser observado con telescopios de aficionados», concluyó el Laboratorio, que publicó una foto del cometa tomada por un fotógrafo de Novosibirks.