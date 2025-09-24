La Gobernación del estado Guayana Esequiba, en conjunto con el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), completó con éxito la «Ruta Indígena» en el municipio Antonio Díaz, zona de influencia clave del estado Guayana Esequiba. Esta jornada especial tenía como objetivo atender a más de mil habitantes de las comunidades originarias.

La ruta se llevó a cabo desde el 16 al 21 de septiembre, logrando la atención de un total de 70 comunidades indígenas de la zona.

Durante la jornada se realizaron trámites esenciales de cedulación por primera vez y renovación del documento de identidad.

Las etnias beneficiadas fueron Waraos y Arawako.

El gobernador del estado, Neil Villamizar, destacó la culminación de la actividad como un logro muy importante para la identidad de la región.

«Hemos llegado a las comunidades de influencia de nuestro estado número 24 y logramos dar identidad a nuestros hermanos indígenas. Queremos agradecer al presidente Nicolás Maduro, al director nacional del SAIME, a la gobernación de Delta Amacuro y a nuestro alcalde del municipio Antonio Díaz, Javier Arenas. De verdad, este es un gran paso», dijo.

Por su parte el alcalde del municipio Antonio Diaz, Javier Arenas, resaltó la asistencia masiva a estas jornadas que se realizaron especialmente para las comunidades indígenas de la zona.