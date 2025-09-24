El Puente de Cuya, una infraestructura vital que colapsó en julio pasado debido a las fuertes lluvias, ha sido culminado y reabierto al tránsito en el municipio Casacoima del estado Delta Amacuro.

La obra, ejecutada en un tiempo récord de dos meses, promete fortalecer la conectividad en la región.

La estructura es de gran importancia para los productores y habitantes de la zona, ya que comunica con la capital del municipio, Sierra Imataca, y con la cercana Ciudad Guayana. Su colapso generó un significativo impacto en el transporte y la economía local.

Desde este martes, 24 de septiembre, el puente ya se encuentra totalmente operativo y está siendo utilizado por los residentes de Cuya.

La gobernación del estado Delta Amacuro, responsable de las labores de reparación, diseñó una estructura más robusta con el objetivo de resistir futuros inviernos.

A pesar de los esfuerzos, las autoridades advierten que, debido a su ubicación entre cerros y grandes rocas, la infraestructura sigue expuesta a las agresiones naturales.