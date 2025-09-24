El Gobierno nacional anunció que desde ya se trazan las estrategias necesarias para desplegar el dispositivo «Navidades Seguras 2025», a los fines de garantizar la paz y la seguridad del pueblo venezolano durante la temporada.

El viceministro de Prevención, Seguridad Ciudadana y Cuadrantes de Paz, G/D Endes Palencia, informó que se desplegará un contingente de funcionarios y funcionarias pertenecientes a los órganos de seguridad ciudadana, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, quienes ya se encuentran activos.

“Estamos ofreciendo atención integral al pueblo venezolano, tal como lo ha instruido el presidente Nicolás Maduro, mediante la Gran Misión Cuadrantes de Paz, política pública del Gobierno Bolivariano”, expresó Palencia.

De acuerdo con información emitida por el Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, los funcionarios fortalecerán los Cuadrantes de Paz con el propósito de garantizar el bienestar y la seguridad de la población en zonas estratégicas, entre ellas plazas, centros comerciales, áreas de alta afluencia, puntos de control y principales troncales, así como en puertos y aeropuertos.

Estas acciones forman parte de la política pública de seguridad ciudadana que impulsa la Gran Misión Cuadrantes de Paz.