En horas de la madrugada de este domingo, todos los pacientes hospitalizados en el área de emergencia para adultos del Hospital Universitario Ruiz y Páez, tuvieron que ser evacuados debido a un conato de incendio en ese lugar.

Una vez que el humo se expandió por toda el área de emergencia, el personal médico, familiares y el personal de seguridad del centro asistencial procedieron a sacar a todos los enfermos, hasta la llegada de los bomberos de Angostura.

Los bomberos de Ciudad Bolívar, municipio Angostura del Orinoco, junto a Protección Civil, arribaron de inmediato al hospital y detectaron un corto circuito en el cableado eléctrico de la edificación.

Los funcionarios controlaron la situación y ayudaron a disipar el humo que había invadido la emergencia del Ruiz y Páez.

Además, expertos bomberiles realizaron una inspección en el cableado de alta tensión del hospital para detectar posibles fallas que pudieran ocasionar otra emergencia.

El conato de incendio generó alarma en el centro hospitalario, por lo que otros cuerpos de seguridad también acudieron para colaborar y evitar una crisis mayor.