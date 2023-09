El concejal de Maracaibo, Orlando Chacón, asegura que los anuncios oficiales que afirman que se está trabajando en la supuesta depuración del Lago de Maracaibo, no son reales.

«La realidad es que mientras la inversión no sea real y no haya una verdadera voluntad política, esto no es real, no existe, limpiar las orillas del lago no es sanearlo».

En entrevista radial, asegura que el ejecutivo nacional, además de limpiar las orillas, simplemente está lanzando «una campaña comunicacional, pero, si vas a las plantas de tratamiento, que se les debe hacer una inversión, están totalmente desmanteladas, donde las aguas negras van sin tratar al lago de Maracaibo, donde la contaminación es grande».

Ratificó que lo han denunciado «incluso el diputado, Julio Montoya, hizo una inspección que determinó que hay que hacer una inversión millonaria para que estas plantas se pongan a funcionar».

Subrayo que hay una gran cantidad de empresas que contaminan el lago y que «tienen apoyo gubernamental para hacerlo y también la responsabilidad es de PDVSA que mantiene derrames constantes de petróleo, hay más de 28 localizados y denunciados».

Insiste en que «los derrames petroleros han condenado al lago de Maracaibo, «si creen que recogiendo pelo humano o animal y donándolo es cómo vamos a limpiar el lago, es totalmente absurdo cuando el verdadero problema es PDVSA que debe iniciar con Hidrolago la reactivación de las plantas de tratamiento».

Enfatizó que van a seguir denunciando porque no van a permitir que el tema se continúe politizando. «Estamos pidiendo acciones, ya van más de dos meses de ese anuncio de la recuperación del lago y no se han visto resultados porque a las orillas sigue llegando basura llena de petróleo y todavía tenemos presencia de verdín».