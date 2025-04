En la mañana de este martes participaron en la sexta Congregación General un total de 183 cardenales, de los cuales 129 tendrán derecho a voto en el cónclave que iniciará el próximo 7 de mayo.

Según informó el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, hay dos cardenales electores que no viajarán a Roma debido a temas de salud, aunque no dijo sus nombres. El lunes 5 de mayo, a las 17:30 horas, tendrá lugar en la Capilla Paulina —donde se reunirán los cardenales cada día a partir del 7 de mayo para celebrar una Misa antes de ir en procesión hasta la Capilla Sixtina—, el juramento de los asistentes al cónclave.

Por lo tanto, prestarán juramento aquellos que estarán en el cónclave pero no son cardenales, como el Maestro de Celebraciones Litúrgicas, el Secretario del Colegio Cardenalicio, los ceremonieros pontificios, los médicos y enfermeros, los encargados de los ascensores, médicos, enfermeros e incluso los encargados del transporte, entre otros.

El Vaticano también confirmó este martes que la Misa “pro eligiendo pontifice” (por la elección del Pontífice) se realizará el miércoles 7 de mayo a las 10:00 (hora de Roma) en la Basílica de San Pedro, antes de que den comienzo las votaciones.

Asimismo, a las 16:30 del miércoles 7 de mayo será el inicio del cónclave. Antes de las votaciones, los cardenales también prestarán juramento. Por ello, la Santa Sede informa que los electores deberán presentarse a las 16:15 en la Capilla Paulina.

Cardenal Becciu no entrará al cónclave

El Cardenal Giovanni Angelo Becciu publicó un comunicado, confirmando que no participará en el cónclave que elegirá al nuevo Papa.

«Teniendo en el corazón el bien de la Iglesia, a la que he servido y seguiré sirviendo con fidelidad y amor, así como contribuir a la comunión y serenidad del Cónclave, he decidido obedecer como siempre he hecho a la voluntad del Papa Francisco de no entrar en el Cónclave permaneciendo convencido de mi inocencia», escribió el Cardenal Becciu, según recoge Vatican News este 29 de abril.

El ex Sustituto de la Secretaría de Estado del Vaticano ha decidido retirar su candidatura como cardenal elector, a pesar de haber insistido la semana pasada en que debería votar.

De los 135 cardenales que tienen derecho a voto en el cónclave que comenzará el miércoles 7 de mayo, 15 tienen menos de 60 años. De estos, los cinco más jóvenes son:

El Cardenal Mykola Bychok (45), Obispo de la Eparquía de los Santos Pedro y Pablo en Melbourne (Australia).

Cardenal Giorgio Marengo (49), Prefecto Apostólico en Ulán Bator (Mongolia).

Cardenal Américo Manuel Aguiar Alves (51), Obispo de Setúbal (Portugal).

Cardenal George Jacob Koovakad (51), prefecto del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso.

• Francis Leo (53), Arzobispo de Toronto (Canadá)

ACI-prensa