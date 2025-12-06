El Ministerio Público informó que fue condenado a 26 años, 5 meses y 10 días de prisión, el comerciante Richard Gustavo Bayona Hernández (48), tras admitir su responsabilidad por ejercer violencia sexual contra sus dos hijastras de 10 y 12 años de edad.

El hecho ocurrió el pasado 8 de marzo de 2023 en el sector Luis Hurtado Higuera de San Félix, estado Bolívar, reseñó el organismo en nota de prensa.

Por su vinculación con este caso, fue condenada a 7 años y 8 meses de prisión la madre de las víctimas, Yuratcis Velásquez.

De acuerdo con la investigación, ese día, ambas víctimas le confesaron a su tía el deseo de vivir con ella, porque su padrastro las maltrataba y abusaba sexualmente con frecuencia, mientras que su madre hacía caso omiso de la situación.

Ante tal confesión, la mujer acudió ante funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana para interponer la respectiva denuncia.

Inmediatamente, se conformó una comisión policial que se trasladó hasta la vivienda de la pareja, donde fueron detenidos y puestos a la orden del Ministerio Público.

En el inicio del juicio, la Fiscalía 13ª del segundo circuito de esa jurisdicción ratificó la acusación contra Bayona Hernández por los delitos de violencia sexual en grado de continuidad y trato cruel.

Una vez evacuados los elementos de prueba por parte de la representación fiscal y tras la admisión del hecho, el Tribunal 1º de Juicio de Puerto Ordaz dictó la citada condena contra el agresor, quien permanece recluido en la sede de la policía regional de Guaiparo, ubicada en San Félix.