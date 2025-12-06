Luego de perder el primer compromiso de la doble tanda, Tigres de Aragua mostró carácter y reacción inmediata para dominar 8-2 a las Águilas del Zulia en el Estadio José Pérez Colmenares.

El conjunto dirigido por Oswaldo Guillén necesitaba recuperarse del revés 5-4 en el choque inicial y lo consiguió con una actuación contundente que le permite mantenerse al acecho del líder Bravos de Margarita en la tabla de posiciones de la LVBP.

Ofensiva aragüeña tomó el control desde temprano

Desde el primer inning, los bengalíes comenzaron a generar daño y marcaron el ritmo del encuentro. Las ocho anotaciones de Tigres llegaron sin respuesta de los rapaces durante gran parte del juego, lo que permitió a los locales manejar la ventaja con comodidad.

Zulia intentó reaccionar en la parte alta del séptimo episodio, pero su esfuerzo fue insuficiente ante la diferencia que Aragua había construido con anticipación.

Uno de los nombres más destacados con el madero fue José Sibrián, quien conectó tres imparables y remolcó tres carreras, siendo una de las figuras ofensivas del compromiso.

Nick Struck encabezó la labor monticular

El abridor norteamericano Nick Struck volvió a responder en un rol clave para los aragüeños. En cinco sólidas entradas, apenas permitió dos hits a la ofensiva zuliana, actuación que le valió su tercera victoria de la temporada.

Su dominio en la lomita permitió a Tigres jugar con mayor soltura y respaldar la ofensiva oportuna que había comenzado desde el primer episodio.

Así queda la tabla y lo que viene

Con este triunfo, Tigres de Aragua escaló al segundo lugar de la clasificación con récord de 22-20, situándose a solo dos juegos de Bravos. Águilas, por su parte, quedó en la cuarta casilla con marca de 21-20, a 2.5 juegos del liderato.

Finalmente, ambas novenas volverán a enfrentarse este sábado 6 de diciembre en Maracay, en el sexto duelo de su serie particular en la presente temporada de la LVBP.