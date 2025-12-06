Los avances en inteligencia artificial se mueven en un abrir y cerrar de ojos. Según reportó la revista digital The Decoder, OpenAI prepara el lanzamiento de un nuevo modelo de razonamiento la próxima semana, el cual estaría por delante de Gemini 3, la más reciente apuesta de Google.

La noticia llega apenas meses después de que Alphabet, empresa matriz de Google, presentara la tercera versión de Gemini. Tras las pruebas estándar, el modelo superó en algunos aspectos a ChatGPT, marcando un momento clave en la competencia.

De líder indiscutible a un tablero más disputado

Desde 2022, OpenAI dominaba la carrera tras sorprender al mundo con ChatGPT. Su éxito representó un golpe directo para Alphabet, hasta entonces considerada la fuerza dominante en el sector.

Sin embargo, la situación comenzó a cambiar. De acuerdo con The Wall Street Journal, Sam Altman, CEO de OpenAI, declaró un “Código Rojo” en una carta interna citada por The Informant. En el mensaje pidió a sus empleados priorizar ChatGPT sobre otros proyectos para frenar el avance de la competencia.

Más allá del mejor modelo: potencia, usuarios e ingresos

Para analistas como Adrian Cox, de Deutsche Bank Research, la disputa ya no se limita a quién crea el modelo más avanzado. El acceso a potencia de cálculo y la capacidad de monetización se han vuelto igual de determinantes, explica DW en Español.

OpenAI, pese a su liderazgo inicial, enfrenta la presión de compañías con infraestructuras gigantescas, como Google. Gemini, integrado directamente en el buscador, llega a más de 650 millones de usuarios mensuales, mientras ChatGPT mantiene más de 800 millones de usuarios semanales, según cifras de Altman.

Rentabilidad: el desafío que golpea a OpenAI

Aunque OpenAI genera ingresos mediante suscripciones y servicios para empresas, todavía no es rentable. Una estimación compartida con inversores indicaría que la compañía no alcanzará beneficios antes de 2030.

HSBC ofrece una perspectiva aún más compleja: proyecta ingresos de hasta 213 mil millones de dólares para ese año, acompañados de costos tan altos que generarían pérdidas superiores a los 70 mil millones, según datos citados por Financial Times.

China presiona con modelos potentes y precios agresivos

En paralelo, China avanza con fuerza. Baidu presentó en septiembre DeepSeek, un modelo que, según la empresa, iguala el rendimiento de GPT-5 y Gemini 2.5 Pro. Su estrategia replica movimientos anteriores: entrar en mercados occidentales con productos de muy bajo costo.

Jensen Huang, CEO de Nvidia, advirtió en X que China está “solo nanosegundos detrás” de Estados Unidos en inteligencia artificial.

Un mercado que se divide y se expande

Cox anticipa una partición del mercado: por un lado, pequeños modelos baratos adaptados a tareas específicas; por el otro, sistemas avanzados como los de OpenAI y Google. Ninguno reemplazaría al otro, asegura.

Finalmente, a medida que la inteligencia artificial se diversifica, también lo hace su impacto. Y en esa carrera, la pregunta no es solo quién domina, sino quién logra sostener el ritmo.