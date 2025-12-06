Los Leones del Caracas se reencontraron con la victoria la noche de este viernes al imponerse 9-7 frente a su eterno rival, los Navegantes del Magallanes, en el estadio Monumental Simón Bolívar.

El duelo, siempre cargado de historia y emociones, volvió a ofrecer un espectáculo ofensivo de alto voltaje.

Salvador Pérez: el protagonista de la noche

El receptor Salvador Pérez se convirtió en el jugador más valioso del encuentro gracias a un jonrón de tres carreras que cambió por completo el rumbo del compromiso en el séptimo episodio.

El batazo, además de silenciar a la fanaticada turca, fue su primer hit con el uniforme de Leones, y llegó justo cuando su equipo más lo necesitaba.

Una remontada marcada por batazos oportunos

Durante gran parte del juego, ambas novenas intercambiaron golpes ofensivos. Magallanes llegó al séptimo inning con ventaja de 5-4, apoyado en una ofensiva constante.

Sin embargo, fue en esa misma entrada cuando Caracas tomó el control del duelo: Harold Castro y Lenyn Sosa conectaron sencillos remolcadores que voltearon el marcador, preparando el escenario para el estacazo de Pérez que puso el juego 9-5.

Intento de reacción turca que no bastó

Por otro lado, los Navegantes intentaron regresar al juego con un jonrón de Tucupita Marcano en las entradas finales, pero el esfuerzo resultó insuficiente. El pitcheo capitalino logró contener la amenaza y asegurar la victoria 9-7.

Norwith Gudiño se llevó el triunfo desde el montículo, mientras que Wilking Rodríguez cargó con la derrota. Ricardo Rodríguez firmó el salvado.

Panorama para ambos equipos

A pesar del triunfo, los dirigidos por José Alguacil mantienen récord de 18-22 y continúan en el fondo de la tabla. Este sábado visitarán a los Bravos de Margarita en busca de continuidad.

Finalmente, Magallanes, con marca de 20-22 y ubicado en el séptimo puesto, volverá a la acción el domingo ante Caribes, en una serie de dos juegos que se disputará en San Cristóbal entre domingo y lunes.