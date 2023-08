Ante el difícil acceso a la página web https://www.sisgeccom.org.ve/ conductores continúan con las quejas por lo engorroso para realizar la cola virtual y surtir combustible a precio subsidiado, pese a que ha pasado un mes desde que la Gobernación de Bolívar implementó el Sistema de Gestión de Combustible, usuarios denuncian las fallas de dicho sistema.

El señor Leandro Arévalo expresó: “soy conductor de por puesto, un padre de familia y pese a que he pagado el alquiler de computadora en un Cibercafé, no he logrado por fin hacer la cola virtual, he perdido las últimas cuatro oportunidades para surtir de acuerdo al terminal de mi número de matrícula”.

Arévalo se preguntó ¿dónde me quejo? Hizo el llamado a las autoridades, “señor Gobernador por favor, ese sistema me afecta junto a mi familia, porque no da para surtir combustible y pagar en dólares, para que por favor tomen en cuenta está denuncia y nos den respuesta”.

Algunos transportistas aseguran que es imposible surtir combustible a precio dolarizado, por lo que solicitan apoyo a las autoridades para atender estos casos. Como el de la usuaria Ledys Hernández, quien denuncia la ineficiencia del mismo y cataloga de «burla» lo que desde el gobierno regional se ha implementado.

Usuarios de diferentes estaciones de servicio de combustible en la capital bolivarense, han calificado de «mala distribución y administración de dichas estaciones», pues aseveran que «retrocedió el sistema de distribución y las promesas se han quedado en promesas».

La ciudadana Rosa Jiménez, abogada de profesión, manifestó su incomodidad por la situación que se vive en el estado para recargar gasolina en su vehículo.