El Grupo A se disputará en Praga, República Checa; el Grupo B en Lima, Perú; y el Grupo C en Oklahoma City, Estados Unidos.

Las fechas y la asignación de grupos para la Fase de Grupos de la Copa Mundial de Sóftbol Femenino WBSC 2026 ya están confirmadas: el Grupo A se jugará en Praga, República Checa; el Grupo B, en Lima, Perú, y el Grupo C, en Oklahoma City, EE. UU., en junio, julio y septiembre, respectivamente.

La Copa Mundial de Sóftbol Femenino WBSC 2026/2027 se disputará bajo el formato de dos etapas de la WBSC, con la fase de grupos y las finales disputándose en años consecutivos. Un total de 18 equipos participarán en la fase de grupos, divididos en tres grupos de seis equipos cada uno. Los dos mejores equipos de cada grupo pasarán a las finales, previstas para 2027.

El Grupo A inaugurará el torneo en Praga, Chequia, del 16 al 20 de junio de 2026. La capital checa, con una población de 1,3 millones de habitantes, vuelve a ser el centro de atención internacional del sóftbol siete años después de coorganizar la Copa Mundial de Sóftbol Masculino de la WBSC 2019 junto con Havlíčkův Brod.

El Grupo B se disputará en el Estadio de Sóftbol Villa María del Triunfo, en Lima, Perú, del 21 al 26 de julio de 2026, exactamente dos años antes del primer lanzamiento del torneo olímpico de sóftbol LA28 el 23 de julio de 2028. Lima ya fue sede de la Copa Mundial de Sóftbol Femenino Sub-18 de la WBSC en 2021 y de los Juegos Panamericanos en 2019. La capital peruana también será sede de los Juegos Panamericanos nuevamente en 2027.

La fase de grupos concluirá en Oklahoma City, Estados Unidos, donde el Grupo C se disputará del 17 al 21 de septiembre de 2026 en el OKC Softball Park (Devon Park), sede de la competición olímpica de sóftbol LA28. Oklahoma City acogerá los últimos 19 partidos de la fase de grupos.

Además de Estados Unidos (N.º 2), Chequia (N.º 11) y Perú (N.º 18), que se clasificaron como países anfitriones, ocho equipos ya han asegurado su plaza en la Copa del Mundo. De América, se han clasificado Puerto Rico (N.º 3), Canadá (N.º 4), México (N.º 7), Cuba (N.º 13) y Venezuela (N.º 14), mientras que Japón (N.º 1), Chinese Taipei (N.º 5) y China (N.º 10) avanzaron desde la fase de clasificación de Asia. La lista de 18 equipos se completará con tres equipos de Europa, dos de África y dos de Oceanía.

El país anfitrión y las fechas de la Final de la Copa Mundial Femenina de Sóftbol WBSC 2027, así como la composición de los grupos y el calendario completo de partidos, se anunciarán más adelante.

La edición anterior de la Copa Mundial de Sóftbol Femenino de la WBSC fue la primera que se celebró con el formato de dos fases, con la Fase de Grupos organizada por Irlanda, España e Italia en 2023 y la final disputada en Castions di Strada, Italia, en 2024. Japón se proclamó campeón del mundo tras imponerse por 6-1 a Estados Unidos en la final.

La Copa Mundial de Sóftbol Femenino es la competición internacional más prestigiosa de este deporte. Se celebró por primera vez en 1965 en Melbourne, Australia, y desde entonces se ha disputado en 13 países diferentes de cuatro continentes. Con la incorporación de Chequia y Perú como sedes en 2026, esa cifra aumentará a 15. En total, 63 países y territorios han participado en el evento, y ocho de ellos han ganado medallas.