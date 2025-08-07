Cuando faltan poco más de dos meses para que se dé la voz de play ball en la nueva contienda 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, la Gerencia Deportiva de los Navegantes del Magallanes continúa con la planificación de esta temporada muerta con respecto a la confección del equipo.

En este sentido, el gerente Federico Rojas tuvo en los últimos días nuevas reuniones con peloteros que apuntan a ser pieza importante para “La Nave”, como lo son el jardinero Carlos Rodríguez y el lanzador zurdo José Suárez, ambos perteneciente a la organización de los Bravos de Atlanta.

“José (Suárez) se acaba de recuperar tras tener una ligera lesión, y eso es muy positivo para nosotros en esta etapa del año, para que así pueda llegar en buena forma a la temporada de la LVBP. No podrá estar en octubre, pero sí lo haría a partir de noviembre, ese es el plan con él”, comentó Rojas luego de su primera reunión presencial con el zurdo tras llegar vía cambio desde Aragua.

En el caso de Rodríguez, es el segundo encuentro que tiene con el ejecutivo filibustero luego de hacer lo propio durante el pasado Spring Training, cuando se reunieron en los campos de entrenamiento en Florida al igual que con muchos otros magallaneros.

“Con respecto a Carlos, tengo que destacar su entrega y afán de siempre estar involucrado con el equipo”, enfatizó. “Él tiene en mente jugar prácticamente desde el primer día y eso para nosotros por supuesto es de mucha satisfacción, porque es parte de lo que destaca sobre su compromiso con nuestra organización”.

De igual manera, tras su regreso de la ciudad de Laredo en Texas, donde tuvo la oportunidad de reunirse hace poco más de una semana con Junior Guerra, Anthony Vizcaya y Rusber Estrada, quienes hacen vida en la Liga Mexicana de Béisbol, Rojas también aprovechó encontrarse con los derechos Jesús Tinoco y Luarbert Arias.

“Tinoco viene de un proceso de recuperación, pero está por sumarse al equipo grande de los Marlins en los próximos días. Él tiene intenciones de repetir su participación como lo hizo el año pasado. En el caso de Luarbert, está en un proceso de desarrollo en el complejo de Florida luego de ser bajado a las menores, pero lo importante es que ha mostrado su disposición para estar con nosotros en la temporada”, agregó.

En todo caso, el ejecutivo precisó que hay que esperar cómo cada uno de ellos finalice su accionar con sus respectivas organizaciones, pero que sin duda los seguirán monitoreando durante estos dos meses que quedan, algo que es parte de la planificación.