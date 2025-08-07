La calle Colón, ubicada en el sector Cristóbal Colón de la parroquia Vista al Sol en San Félix, adyacente a la avenida Manuel Piar, se ha convertido en un improvisado botadero de basura y escombros. El olor desagradable que emana de este lugar afecta tanto a comerciantes como a vecinos de la zona.

Denuncian que no solo comerciantes y residentes cercanos, sino también trabajadores de Fospuca utilizan esta calle como un relleno sanitario informal. Esta situación se ha venido prolongando por varios meses.

«Los obreros de la empresa recolectora de basura Fospuca, quienes realizan limpiezas en la avenida, depositan allí todos los desechos que recogen. Además, personas con negocios cercanos también usan este lugar para botar basura», expresó un transeúnte.

En casi un kilómetro de carretera, se acumulan varias toneladas de desechos sólidos que han ido creciendo con el tiempo, lo que impide el libre tránsito vehicular. Familias que viven a pocos metros de este botadero se quejan del mal olor, que incluso es causado por la presencia de animales muertos.

“El lugar se ha convertido en un basurero donde hasta tiran animales muertos”, afirmó un lugareño.

Meses que no pasa el aseo

Los residentes indican que Fospuca no ha pasado por el barrio en aproximadamente cuatro meses, a pesar de que algunos de sus empleados siguen echando basura en la calle.

La presencia de carroñeros, perros y otros animales que buscan alimentos entre los desperdicios genera que la basura se esparza aún más por la vía.

Además, la maleza crecida en los alrededores se ha convertido en refugio para delincuentes que, en las noches, asaltan a quienes transitan por la zona en camino a sus hogares.

La falta de alumbrado público agrava la inseguridad, convirtiendo la calle Colón en un lugar peligroso para sus habitantes.

“La oscuridad favorece a los malandros; el único beneficiado es el delincuente”, explicó un vecino afectado.

Por ello, los residentes del barrio Cristóbal Colón hacen un llamado urgente a los representantes de la empresa Fospuca ya las autoridades de la alcaldía de Caroní para que tomen las necesarias para eliminar este botadero informal y devolver la seguridad y salubridad a la comunidad.