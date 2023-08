“En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad, y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un gentil o un publicano. Les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Les aseguro, además, que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre del cielo. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.»

“Reflexión hecha por Luis Perdomo Animador Bíblico de la Diócesis de Ciudad Guayana, Venezuela

La Iglesia universal celebra hoy la Fiesta, entre otros santos, en honor a San Esteban de Hungría, nació en el 975 en Esztergom. Su nombre original era Vajk, de origen pagano y murió el 15 de agosto del año 1038, día de la Asunción. Este santo tiene el honor de haber convertido al catolicismo al reino de Hungría.

En la liturgia del día meditamos los textos: Dt 34,1-12; Sal 65 y el Evangelio de Nuestro Señor JESUCRISTO, según San Mateo, capítulo 18, del verso 15 al verso 20. En el que el Maestro da unas instrucciones bien precisas a sus discípulos de todos los tiempos, que giran en torno a dos aspectos bien importante sobre la vida en comunidad. Uno tiene que ver con el pecado de los miembros de la comunidad y la manera como deben afrontarse, para que ese o, esa, miembro de la comunidad pueda volver al seno de la misma. El otro tema que aborda el Maestro es el de la oración, la cual debe llevar dos cualidades fundamentales: ser expresadas en comunidad e invocar la intersección, ante el PADRE, de Nuestro Señor JESUCRISTO.

Y es que, reunidos en el Nombre de JESÚS, la oración de la comunidad, de un equipo apostólico, o de una pareja cristiana, hace brotar en medio de ellos, un Espíritu comunitario, de acogida a los pobres, de perdón continuo y de aceptación de los demás. Porque, la oración de una comunidad que tiene ansias apostólicas y que le pide a DIOS a gritos que le dé lo que le pide, son los rasgos característicos de una Iglesia, que pone su confianza en la Providencia Divina, para afrontar los desafíos de la evangelización.

Al confrontarnos con el texto, vemos que el texto va dirigido a una comunidad cristiana en la que existen problemas de convivencia, y que, con muy pocas excepciones, pareciera ser uno de nuestros rasgos más comunes, de la mayoría de nuestras comunidades cristianas de todos los tiempos. Por eso el Maestro nos invita a la oración y a la corrección fraterna, y cuya finalidad, no es otra que, la de eliminar toda piedra de escándalo, y traer de vuelta al descarriado a la COMÚN-UNIÓN con toda la Comunidad.

Sin embargo, hay que tener claro que la corrección al otro, es un tema arduo y complejo, pues hay que tener mucha sabiduría para corregir a los demás. Para ser más exactos tendríamos que puntualizar que, solo podríamos corregir al hermano, desde la Sabiduría de DIOS. Job nos ayuda a discernir, diciéndonos como corrige DIOS: “Él es el que hiere y el que venda la herida, el que llaga y luego cura con su mano” (Job 5,18). Porque existe la corrección desde la prepotencia, desde el creer tener la razón, también desde el rencor por cuentas antiguas. Y existe la corrección desde la Compasión, la Misericordia y sobre todo la de morir por el otro, esta es la corrección de DIOS. El coge nuestras heridas y las hace suyas: “Con sus heridas han sido curados” (1Pee 2,24b).

Obviamente que cualquier ser humano al ser corregido y amado por DIOS, desde Su Sabiduría y Ternura, tiene que necesariamente salir a compartirlos con otros y aplicarlos con otros, salvo que sea demasiado ruin. Por eso es que es hoy el día para preguntarnos: ¿Le pido a DIOS la suficiente sabiduría para corregir correctamente a mis semejantes? ¿Cuál de las correcciones aplico a mis semejantes? ¿desde la prepotencia?, ¿desde el creer tener siempre la razón, ¿desde la retaliación o desde la Sabiduría de DIOS?

Señor JESÚS, ayúdanos a tener la suficiente madurez y sabiduría para poder corregir a nuestros hermanos, con las mejores palabras y danos la humildad necesaria para saber que pecamos a cada instante por lo cual debemos ser corregidos.

Amén