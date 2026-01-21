En las ciudades de la llamada zona metropolitana del estado Anzoátegui, Barcelona, Guanta y Puerto La Cruz, iniciaron los preparativos para realizar las fiestas de Carnaval 2026.

Las autoridades han justificado la realización de estas actividades festivas en medio del estado de Conmoción decretado en todo el territorio nacional, como un aporte a mantener las tradiciones y resaltar la cultura de la región.

En Guanta, el alcalde Yinder Saldivia hizo el anuncio durante una mesa de trabajo que se instaló con la junta directiva de Carnaval, representantes del Instituto Municipal de Cultura y la Corporación de Turismo, a fin de afinar los detalles organizativos.

En este municipio portuario, este año celebran 47 años de tradición en torno a la fiesta del Rey Momo.

El mandatario local detalló que para el 13 de febrero se realizará la elección de la Reina, «Guanta es tradición, Guanta es cultura, invitamos a la población a disfrutar de los mejores Carnavales de Anzoátegui en paz y con alegría».

Por su parte, Irma González, presidenta del instituto de cultura, resaltó que la programación contará con el tradicional reinado, así como el emblemático desfile de comparsas, carrozas y trajes individuales, “manteniendo viva la esencia cultural del municipio”.

En Puerto La Cruz, el alcalde Jesús Marcano Tábata, confirmó la noche de este martes 20 de enero la realización de los “Carnavales Culturales”.

Marcano apuntó que la programación contará con el tradicional reinado, así como el emblemático desfile de comparsas, carrozas y trajes individuales.

“Vamos a retomar los Carnavales de Puerto La Cruz en nombre de nuestro cultor Armando Núñez, ya que es un clamor de todos los portocruzanos con cada uno de los gremios bajo una línea de un pueblo que sigue levantando su bandera de identidad”, expresó Marcano Tábata.

En Barcelona, las actividades fueron anunciadas por la dirección de cultura.

Se conoció que la agenda carnestolenda en la ciudad capital tiene cuatro días de desfiles y conciertos urbanos.